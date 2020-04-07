Необычный концерт в Новосибирске: зрители на балконах слушали песни военных лет

сегодня 16:29 Поделиться

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Сметанин для жителей города Новосибирска организовал серию концертов «Песни Великой Победы», в условиях режима самоизоляции публика слушала музыку с лоджий и балконов жилых домов, не покидая квартир.

Первый из необычных концертов прошёл рядом с бульваром Победы, во дворах жилых домов № 143 и № 145 на улице Связистов Юго-Западного жилмассива. Эту акцию региональный парламентарий организовал совместно со своим помощником Игорем Ильченко и руководителем Новосибирского регионального отделения общества «Двуглавый орёл» Евгением Цыбизовым.

Во дворе установили музыкальную аппаратуру, а профессиональный исполнитель, лауреат многочисленных конкурсов Алексей Орлов сыграл несколько композиций на саксофоне и спел для находящихся на карантине людей любимые всеми патриотические песни, в том числе песни времён Великой Отечественной войны: «Катюшу», «Эх, дороги», «Журавли», «День Победы» и другие.

«Надо было видеть радостные лица людей, вышедших на лоджии и открывших окна своих квартир, чтобы послушать импровизированный концерт, чтобы понять, насколько важно не оставлять людей без внимания и поддержки в это трудное для всех время, – рассказал Олег Сметанин. – Жители домов аплодировали исполнителю, размахивали флажками, кричали: "Спасибо! Молодцы!". Цель акции – морально поддержать людей, дать им заряд бодрости и оптимизма, вдохнуть уверенность в то, что сообща мы победим все невзгоды и трудности!»

Ещё два концерта «Песни Великой Победы» прошли в Новосибирске возле дома № 16 на улице 9-й Гвардейской дивизии и возле дома № 1 на улице 9-й Гвардейской дивизии.

Напомним, 13 апреля депутаты Законодательного собрания Новосибирской области передали мобильную приёмную волонтёрам.