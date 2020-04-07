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«Осталась 31 тысяча»: лидер группы «Дюна» пожаловался на безденежье во время самоизоляции

сегодня 16:34

Фото из Instagram Натальи Сенчуковой

Виктор Рыбин признался, что заранее не позаботился о финансовой «подушке» на время карантинных мер; на время пандемии у него на жизнь осталось всего несколько десятков тысяч рублей.

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин в эфире программы «Звезды сошлись» сообщил, что из-за мер по борьбе с распространением коронавируса сейчас он без работы, и на жизнь у него осталось чуть более 30 тысяч рублей.

«Заработков сейчас нет. У меня осталась 31 тысяча рублей. Мы чайники, которые не позаботились о подушке безопасности», – посетовал певец.

Тем не менее артист подчеркнул, что его семье этой суммы «на хлеб хватит», сообщает «Рамблер».

Кроме того, помереть с голоду Рыбину не дадут родственники. Зная о его безденежье, они прислали артисту четыре ящика тушёнки.

Ранее продюсер Андрей Разин заявил, что если пандемия затянется, представителям отечественного шоу-бизнеса придётся распродавать свои вещи на аукционах из-за тотального отсутствия заработков.

Напомним, с 13 апреля в Москве ужесточили режим самоизоляции, передвигаться на транспорте по столице можно только по спецпропускам.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

коронавирус
самоизоляция
Рыбин

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