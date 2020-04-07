Пасха-2020 в Новосибирске: где и во сколько смотреть прямую трансляцию

сегодня 12:24 Поделиться

Фото с сайта Новосибирской митрополии

Митрополит обратился к верующим: для тех, кто ради своего здоровья и здоровья своих близких, следуя указаниям, в праздник Пасхи останется дом, будет вестись прямая трансляция.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим обратился к верующим и сообщил, что в этом году пасхальные богослужения можно увидеть по телевизору.

«Обращаюсь к тем, кто знает и помнит об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно в тех местах, где находится большое количество людей, и кто ради своего здоровья и здоровья своих близких, следуя указаниям, в праздник Пасхи останется дома. Для вас, чтобы и вы в полной мере разделили радость Воскресения Христова, будет организована прямая трансляция пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте митрополии.

Прямую трансляцию будут вести телеканал ОТС и спутниковый канал «Союз».

Начало трансляции 19 апреля в 00:00 по местному времени.

Митрополит Никодим призвал верующих помнить о своём здоровье и о здоровье близких.

Напомним, в Вербное воскресенье новосибирцы пришли в храмы, несмотря на коронавирус.