Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Пьём и катаемся: в режиме самоизоляции в Новосибирске стало больше нетрезвых водителей

сегодня 17:11

Фото с сайта pixabay.com

В ГИБДД приводят нерадостную статистику – водители на самоизоляции пьют и садятся за руль; количество задержанных увеличилось в три раза.

В новосибирской Госавтоинспекции проанализировали, как коронавирус повлиял на водителей. Статистика пугает. До объявления режима самоизоляции в Новосибирске ежедневно выявляли 5-6 нетрезвых автомобилистов, с началом пандемии их стало в три раза больше.

«Всего за две прошедшие недели ограничений сотрудниками Госавтоинспекции было привлечено к административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянении 220 водителей», – говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.

Два десятка нетрезвых водителей покалечили людей. Эти цифры значительно превышают число водителей, допустивших данное нарушение, даже в период длительных новогодних праздников.

«В период сложной эпидемиологической обстановки и самоизоляции все жители Новосибирска, независимо от возраста, обязаны оставаться дома. Запрета на использование личных автомобилей нет. Однако надо понимать, что причины, по которым вы решили сесть за руль, равно как и выйти из дома, должны быть обоснованы сложившимися обстоятельствами», – сообщает ГИБДД.

Напомним, в Новосибирске сегодня сообщили о восьми новых случаях коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

нетрезвый водитель
ГИБДД
коронавирус
самоизоляция

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

83448
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
66931
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
60810
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
48788
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
46229
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
30057
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
29271
«Из-за таких весь этот дефицит»: в Новосибирске массово скупают медицинские маски