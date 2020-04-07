Пьём и катаемся: в режиме самоизоляции в Новосибирске стало больше нетрезвых водителей

сегодня 17:11 Поделиться

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В ГИБДД приводят нерадостную статистику – водители на самоизоляции пьют и садятся за руль; количество задержанных увеличилось в три раза.

В новосибирской Госавтоинспекции проанализировали, как коронавирус повлиял на водителей. Статистика пугает. До объявления режима самоизоляции в Новосибирске ежедневно выявляли 5-6 нетрезвых автомобилистов, с началом пандемии их стало в три раза больше.

«Всего за две прошедшие недели ограничений сотрудниками Госавтоинспекции было привлечено к административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянении 220 водителей», – говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.

Два десятка нетрезвых водителей покалечили людей. Эти цифры значительно превышают число водителей, допустивших данное нарушение, даже в период длительных новогодних праздников.

«В период сложной эпидемиологической обстановки и самоизоляции все жители Новосибирска, независимо от возраста, обязаны оставаться дома. Запрета на использование личных автомобилей нет. Однако надо понимать, что причины, по которым вы решили сесть за руль, равно как и выйти из дома, должны быть обоснованы сложившимися обстоятельствами», – сообщает ГИБДД.

Напомним, в Новосибирске сегодня сообщили о восьми новых случаях коронавируса.