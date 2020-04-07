По Новосибирску пойдут танки: военные рассказали, какую новую технику покажут на параде Победы

сегодня 19:39 Поделиться

Фото с сайта «Вооружение и военная техника»

В День Победы по Новосибирску пройдут танки; Т-72Б3М впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске.

Танки Т-72Б3М примут участие в параде, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Новосибирске. Данные образцы современной военной техники жителям и гостям столицы Сибири будут продемонстрированы впервые.

Танк Т-72Б3М является модернизацией танка Т-72. Машина сочетает в себе надёжную защиту, современную систему управления огнём, мощный комплекс вооружения, современные средства связи, автоматическую коробку передач, подвижности и большого запаса хода. В ходе последней модернизации танк получил новое 125-миллиметровое гладкоствольное орудие, позволяющее применять новые бронебойные подкалиберные снаряды типа «Свинец-1», «Свинец-2». Благодаря новому прицелу «Сосна-У» и 1А40-4 была повышена точность стрельбы как с места, так и в движении. Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надёжную работу приборов наведения в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток.

Данные образец хорошо зарекомендовал себя в полевых условиях и активно используется при проведении учений.

Кроме того, гости праздника смогут увидеть боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс». Всего по главной улице Новосибирска проедут более 50 единиц военной техники. Среди них комплексы БпЛА «Орлан-10», бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «НОНА-СВК», «Урал-4320» с 2А65 «МСТА-Б» и системы «Град».

Напомним, 10 апреля военные рассказали, как идёт подготовка к параду Победы в Новосибирске.