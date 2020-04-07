Почти 100 тысяч мест для больных коронавирусом готовят в России – Голикова

сегодня 19:54 Поделиться

Фото Минздрава РФ

В России в ближайшее время планируется развернуть почти 100 тысяч коек для работы с больными коронавирусом; рост заболеваемости прогнозируется на следующей неделе.

Для лечения заражённых коронавирусом в России в ближайшее время планируется подготовить 95 тысяч коек. Об этом во время совещания по ситуации с эпидемией в стране сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Также она подчеркнула, что рост заболеваемости возможен на следующей неделе. После этого, прогнозирует Голикова, возможен выход на плато по количеству заражений. Вице-премьер отметила, что в РФ зарегистрировано 10 тест-систем, 254 лаборатории проводят тестирование. На данный момент проведено 1 360 000 исследований, сообщила она.

Ранее президент Владимир Путин на том же совещании заявил, что эпидемия коронавируса в России пока развивается по неблагоприятному сценарию – ситуация идёт на ухудшение. При этом он отметил важность непрерывной работы системы здравоохранения.