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Погода в Новосибирске на 13 апреля: тепло и солнечно

сегодня 05:05

Фото Pixabay

Новосибирцев продолжает радовать весенняя погода; сегодня не будет ни дождя, ни снега, ни туч.

В Новосибирске сегодня, 13 апреля, ожидается тёплая и солнечная погода. По данным сервиса Gismeteo.ru, воздух днём прогреется до +13 градусов. Небольшое похолодание возможно ранним утром — до -2, однако уже к 10 часам температура поднимется до +5 градусов. Осадков на протяжении всего дня не ожидается, облаков тоже. Возможно лишь усиление ветра до 3-8 метров в секунду

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

погода

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