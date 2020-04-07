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«Помирать – так с маникюром»: новосибирцы ждут взрывной рост заражений коронавирусом из-за смягчения правил самоизоляции

сегодня 16:47

Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

В Новосибирске зафиксировали самый низкий индекс самоизоляции среди городов-миллионников; жителей региона пугает такая статистика – они считают, что это приведёт к массовому заражению коронавирусом в регионе.

Самый низкий индекс самоизоляции среди крупных городов России зафиксировали в Новосибирске 13 апреля. Об этом свидетельствует статистика специального проекта Яндекса на 13:00. По данным интерактивной карты, индекс самоизоляции в регионе составил 1,9 балла из 5 возможных. По оценке Яндекса, это значит, что на улицах большое количество людей.

Среди городов-миллионников это худший показатель за указанный период. Более того, индекс самоизоляции Новосибирска стал одним из самых худших в стране. Жители Новосибирска начали обсуждать низкий показатель в социальных сетях. Большую часть из них возмутило, что на улицах города так много людей.

«Помирать – так с маникюром! Какая разница, если всё равно в могиле все одинаковые будут»;

«Я одного не понимаю, что за бред устроили с разрешением работы парикмахерских и посещением церкви. Либо все дружно сидим, либо все выходим. Иначе получается сыр-бор какой-то»;

«Лидируем не в том, в чем нужно»;

«Только что ходила в магаз и мусор выкидывала, во всех дворах через которые шла (3) гуляли и сидели на лавочках по 1-3 чела. В магазинах лезут на шею. У меня с позавчера кашель, стою кашляю, а они все равно кучкуются вокруг. Хоть бы кто отвернулся»;

«Ждите наплыва заболевших через неделю. Это будет взрывной рост», – пишут новосибирцы в комментариях социальной сети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

Новосибирск и раньше появлялся в лидерах по низкому уровню самоизоляции, однако этот показатель – рекордный на сегодняшний день. Вероятно, это связано с тем, что с 13 апреля указом губернатора Андрея Травникова разрешена работа косметических салонов, IT-компаний и других предприятий, которые до этого не могли функционировать из-за режима всеобщей самоизоляции.

Напомним, сегодня в России число заражённых коронавирусом превысило 18 тысяч – погибли 148 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

новосибирск
карантин
коронавирус

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