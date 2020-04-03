Понедельник начинается в «Четверг»: новосибирские рестораторы передали свою продукцию в больницы и волонтёрские центры

сегодня 18:38 Поделиться

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия»

Владельцы ресторана рыбной кухни «Четверг» решили поддержать волонтёров и медработников, которые из-за пандемии коронавируса работают в 2-3 смены; дежурные бригады инфекционной больницы Новосибирска они угостили свежей форелью.

Марина и Вадим Посуховы, владельцы ресторана рыбной кухни «Четверг», приняли решение поддержать волонтёров и медицинских работников, которые сейчас работают в 2-3 смены из-за пандемии коронавируса.

Точкой притяжения для них стал волонтёрский центр «Единой России», через который они узнали о том, что сейчас нужнее всего врачам. И в прошлую пятницу свежая охлаждённая форель уже отправилась при помощи волонтёров в инфекционную больницу № 1.

Такое решение рестораторы приняли вместе, говорит Марина Посухова.

GМы всего час пробыли в волонтёрском центре, но своими глазами увидели, какая нагрузка лежит на ребятах, сколько звонков они принимают. Потом съездили в инфекционную больницу № 1, познакомились со старшей медсестрой, передали медперсоналу рыбу. И волонтёры, и врачи были очень рады вниманию», – рассказала Посухова.

Ещё одними партнёрами акции стал омский рыбный завод «Бородино», который и поставляет «Четвергу» свою продукцию. Омичи, по словам Посуховой, акцию поддержали.

«Если эпидемическая ситуация в городе продлится – обязательно повторим акцию. Сейчас такое время – друг другу нужно помогать всем, чем можем», – добавила Посухова.

Это уже не первый случай, когда социально ответственный бизнес и НКО помогают медицинским работникам и людям из «зоны риска». Так, активисты новосибирской общественной организации «Экология» под руководством Татьяны Ткачёвой собрали продуктовые наборы для ветеранов города. Горячие обеды для ветеранов организовал ресторан «Бирхаус», а новосибирская предпринимательница Ирина Маталыга при помощи добровольцев волонтёрского центра ЕР передала врачам букеты из своего цветочного салона.

«В период вынужденной самоизоляции и большой нагрузки на медиков эта помощь особенно важна. Опасность коронавирусной инфекции увеличила социальную дистанцию между людьми, но партия объединила всех неравнодушных, чтобы помочь друг другу в сложной ситуации. Общая солидарность и ответственность помогает всем пережить это непростое время», – отметила руководитель общественной приёмной «Единой России» Елена Тырина.

Напомним, в начале апреля к работе волонтёрского центра на базе общественной приёмной «Единой России» присоединился губернатор Андрей Травников.