Послабление режима: в Красноярском крае разрешили гулять с детьми и навещать родственников

сегодня 19:18 Поделиться

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Губернатор Красноярского края подписал указ об изменении режима самоизоляции; список причин для выхода из дома значительно расширен.

Глава Красноярского края Александр Усс подписал указ о внесение изменений в режим самоизоляции. Новый документ значительно расширяет причины покидания жилища для жителей региона. Теперь можно не только выйти до магазина или выгулять собаку, но и позаниматься спортом у дома, погулять с коляской и посетить родственников.

Итак, теперь покидать место проживания разрешается для:

- поездок к месту осуществления деятельности (в том числе, на работу, которая не приостановлена);

- похода в ближайшее место приобретения товаров, работ, услуг;

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

- выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома;

- обращения за экстренной медицинской помощью или при иной угрозе жизни;

- прогулок с грудными детьми в закрытой коляске на придомовой территории с соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 метров;

- занятия спортом и физическими упражнениями на свежем воздухе (без использования уличного спортивного инвентаря) – индивидуально или с совместно проживающими членами семьи, без формирования групп с другими лицами и с соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 метров;

- посещения правоохранительных органов по повесткам.

При написанной объяснительной также разрешается посещение несовершеннолетних детей в случае их раздельного проживания с одним из родителей; посещение пожилых и больных родственников, которым требуется посторонняя помощь, а также посещение несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра (например, при госпитализации единственного родителя); сопровождение нуждающихся в помощи и несовершеннолетних в случае посещения ими организаций, которые продолжают функционировать (например, больниц); участие в похоронах родственников и близких друзей; перемещение на дачные и садовые участки для ведения садоводства и огородничества (при соблюдении маршрута следования); посещение адвокатов и нотариусов;

Напомним, в Новосибирской области с 13 апреля возобновили работу предприятия сельского хозяйства и сфера услуг.