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Пособия на детей до 3 лет: как подать заявление на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей

сегодня 13:56

Фото с сайта pixabay.com

Для получения пособия на ребёнка до трёх лет достаточно подать заявление в электронной форме; никаких дополнительных документов владельцу сертификата предоставлять не нужно.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 25 марта президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и поручил правительству обеспечить с 1 апреля дополнительными выплатами семьи с детьми в возрасте до 3 лет. Это пособие может помочь многим молодым родителям преодолеть материальные проблемы, связанные с периодом самоизоляции и снижением доходов.

В соответствии с указом президента от 7 апреля 2020 года, российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5000 рублей. Она положена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

При этом у родителей Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь.

Для получения выплаты достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или сайте gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата предоставлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Заявления также принимается в территориальных управлениях Пенсионного фонда, правда, в период самоизоляции нужно уточнять график приёма граждан.

Напомним, в апреле новые правила действуют и при оформлении пособий по безработице.

Автор:
Олеся Сметанникова

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детские пособия

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