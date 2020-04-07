Пособия по безработице с 13 апреля: главные изменения в шести картинках

сегодня 13:22 Поделиться

Фото из группы Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

Механизм выдачи пособия по безработице упрощён в связи с режимом самоизоляции; встать на учёт и отслеживать вакансии можно не выходя из дома.

Оформление пособий по безработице и взаимодействие с центром занятости будет происходить в онлайн-режиме. Через личный кабинет на сайте «Работа в России» можно будет не только встать на учёт по безработице, но и отслеживать интересные вакансии. При этом ходить в центр занятости не нужно, а размер пособия будет больше, сообщается в группе официальной группе Новосибирской области «ВКонтакте».

Основные изменения в оформлении и выдаче пособий представлены в картинках.

Напомним, 13 апреля в Новосибирске зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом.