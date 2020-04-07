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Постапокалипсис по-красноярски: сибиряк смонтировал жуткое видео о Красноярске времён самоизоляции

сегодня 17:28

Кадр видео на YouTube

Видеограф из Красноярска снял пугающее видео пустого города в период самоизоляции; на кадры безлюдных улиц он наложил музыку из сериала «Ходячие мертвецы».

Красноярский видеограф Денис Сухарёв сделал видеоролик о том, как город выглядит во время эпидемии коронавируса. Видео появилось на YouTube-канале Сухарёва.

Видеограф снял панорамы из разных районов города. Кадры пустых мест и обнесённые аварийной лентой детские площадки выглядят пугающе, особенно когда фоном идёт тревожный саундтрек из сериала «Ходячие мертвецы».

По данным на 13 апреля число заражённых коронавирусом в Красноярске достигло 79 человек. В городе действует режим самоизоляции, однако на улицах в реальности не так пустынно, как в ролике. За неделю рейдов в Красноярске выявили почти 3000 нарушителей режима «сидим дома».

Напомним, в России, по данным на 13 апреля, общее число заражённых коронавирусом превысило 18 тысяч.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

Красноярск
коронавирус
самоизоляция

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