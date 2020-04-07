«Постараемся выжить, деваться нам некуда»: предприниматели Новосибирска – о балансировании на грани катастрофы из-за коронавируса

сегодня 22:53 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Эпидемия коронавируса в России приводит к убыткам в большинстве отраслей. Чуть более стабильно себя ощущают лишь те компании, которые изначально работали в сфере услуг первой необходимости. Остальные терпят рекордные потери и сталкиваются с упущенной выгодой. Истории предпринимателей из Новосибирска о выживании на пороге экономического кризиса, вызванного коронавирусом, – в материале Сиб.фм.

В понедельник, 13 апреля, в Новосибирске вернулись к работе сотни компаний: почтовые отделения, химчистки, СТО, клининговые фирмы, организации сельского хозяйства, а также салоны красоты и парикмахерские. Такое распоряжение подписал губернатор Андрей Травников на прошлой неделе. Послабление режима всеобщей самоизоляции в Новосибирске произошло ещё 6 апреля, когда разрешили работать строительным и промышленным предприятиям. Также сегодня не меньше 40 тысяч школьников из области продолжили очное обучение.

На этом пока решено остановиться: до 30 апреля ослабить защитные меры не представляется возможным, сказал сегодня Травников. Закрытыми остаются торговые центры, кинотеатры, общепит.

Объём уменьшился на 90 %

Наталья Серпионова

Наталья Серпионова тесно связана со сферой общественного питания. Её компания поставляет обжаренное кофейное зерно в рестораны, кофейни, офисы, больницы. Как только обстановка с коронавирусом в России накалилась, стало понятно – от былых объёмов и потока клиентов практически ничего не осталось. Работать попросту некому.

«Раньше у нас была в основном оптовая компания – мы занимались крупными поставками из Италии напрямую в Новосибирск. Но с начала года мы решили это остановить, и теперь закупаем зерно в России. Дело в том, что наши российские обжарщики зерна вышли в лидеры в мире в последнее время», – говорит Наталья.

Она работала по системе B2B, то есть от своего бизнеса поставляла продукт другому бизнесу. Среди клиентов её кофейной компании – офисы Яндекса, «Лаборатории Касперского», МегаФона и так далее.

«Сейчас все офисы стали работать удалённо, поэтому сегмент B2B сократился до 10 % от прежнего уровня. Остались только какие-то частные медицинские центры, которые покупают кофе, площадки, имеющие право торговать навынос, и автозаправки. С сегодняшнего дня ещё и салоны красоты открылись», – объясняет Наталья.

Опустевший на самоизоляции Новосибирск. Фото Алексея Чистякова

Компания Натальи Серпионовой небольшая – весь штат всего 10 сотрудников. Однако такой резкий спад объёма продаж не мог не повлиять на финансовые дела организации, потому что были потеряны связи со всеми крупными поставщиками. Несмотря на явную угрозу кризиса, в компании придерживаются мнения, что продолжать работу необходимо в любых обстоятельствах. Наталья рассказывает об антикризисных мерах, которые сейчас помогают выжить её небольшому предприятию. Выяснилось, что выход из положения – в онлайн-работе.

«Что сейчас происходит? Я смотрю на реакцию других компаний – раньше ни у кого не доходили руки до онлайна! У нас были какие-то сайты, какие-то аккаунты в соцсетях, как-то шатко-валко всё это велось, но не так активно. А теперь, естественно, главный акцент стоит на продажах в интернете. Мы начали большое внимание уделять площадкам с отзывами, интернет-справочникам, социальным сетям.

Я даже сама освоила новый навык – таргетированную рекламу. Теперь настраиваю рекламные кампании сама. Благодаря таким временам приходится осваивать новые профессии!», – говорит предприниматель.

Согласно докладу Международной организации труда (МОТ), пандемия коронавируса приведёт к сокращению рабочих часов во втором квартале текущего года на 6,7%. Это приравнивается к 195 миллионам сотрудников, которые работают полную смену. И все эти абстрактные миллионы людей совершенно конкретно останутся без работы.

В то же время падение объёма продаж и потеря крупных клиентов не повлияет на штат, заверяет Наталья. Сейчас в компании не идёт речь о сокращении работников, несмотря на финансовые трудности во всей стране в целом. Наталья заявляет, что в этот период необходимо ещё больше поддерживать своих сотрудников.

«Мы работаем все удалённо. Конечно, объёмы продаж упали колоссально, но я не хочу считать это трагедией и думаю, что мы это переживём.

Мы договорились со всеми сотрудниками – всё, что мы зарабатываем за апрель, поделим на всех поровну.

Ведь все стараются – сейчас почему-то включаются механизмы фантазии, все придумывают всякие интересные штуки», – говорит предприниматель.

Сейчас компания изменила профиль. Если раньше главная задача была в оптовых поставках крупному потребителю, то сейчас акцент сместился на розничные продажи.

Теперь главный покупатель – человек, который заказывает кофе себе домой. Это видно по статистике – сейчас фирма ставит до 20 кофемашин на дому в неделю. По словам Натальи, это небывалые показатели.

«У нас есть большой парк оборудования для приготовления кофе. Мы работали раньше с офисами, которые брали оборудование в аренду, а теперь предлагаем его людям домой. Есть возможность даже поставить кофемашину дома бесплатно, чтобы просто попробовать, что это такое. Потом мы публикуем и придумываем разные кофейные рецепты, делаем вещь под модным названием «мерч» – кружки, значки. Людям всегда хочется чего-то тёплого, интересного, с юмором. Понимаете, я считаю, что позиция «всё плохо, надо держаться и экономить на всём» очень быстро проходит и заканчивается плохо. Поэтому мы наоборот активно думаем про дополнительные услуги, продукты, работаем с людьми», – говорит Наталья.

Также Наталья помимо работы на спасение своего бизнеса активно сотрудничает с другими компаниями, которые в этом сейчас нуждаются не меньше.

«Мы проводим всякие интересные совместные проекты. Например, с пекарнями – они доставляют вместе с нашим кофе свои булочки. Всем хочется делиться своей аудиторией и друг другу помогать», – объясняет владелица компании.

«Я сегодня сама посуду мыла»

Если ситуация у компаний, которые с людьми не контактируют напрямую, ещё остаётся позитивной, то у организаций, где всё построено на работе с человеком, дела обстоят иначе. В первую очередь это касается заведений общественного питания.

Анна Исупова – управляющая итальянским рестораном в рабочем посёлке Кольцово под Новосибирском. История классической для Средиземноморья траттории началась совсем недавно – в конце февраля состоялось официальное открытие. Тогда владельцы ресторана ещё не подозревали, что работать им оставалось чуть больше месяца.

«Нам повезло открыться 20 февраля, как раз незадолго до начала всей истории. Конечно, мы до этого ещё готовились к открытию и работали в режиме доставки с начала месяца. Но как только вышло распоряжение губернатора о том, что нас закрывают, мы просто вернулись к первоначальному режиму», – говорит Анна.

Анна Исупова

Постановление, предусматривающее временное закрытие заведений общепита, Андрей Травников подписал 27 марта. За исполнением требований сейчас строго следят – известно о нескольких штрафах для владельцев ресторанов, которые продолжили работу. В таких условиях итальянскому ресторану в Кольцово пришлось предпринимать срочные антикризисные меры. Управляющая отмечает, что обошлось без сокращений персонала, однако график изменить всё же пришлось.

«К сожалению, два повара выходят сейчас только по мере необходимости. В то же время шеф-повар продолжает работать, я тоже. Администраторы тоже выходят на работу. Даже бармен стал курьером.

Самое главное, что мы никого не отправляли ни в какой отпуск, народ не сокращали. Официантов тоже выводим – либо для помощи в принятии заказов, либо даже на мытьё посуды», – говорит Анна.

Ресторан с самого начала обзавёлся внушительным штатом работников – около 30 человек. При этом Анна отмечает, что открытие ресторана проходило без единой мысли о том, что произойдёт в марте. Владельцам пришлось оперативно продумывать план действий на ближайшие месяцы.

«Конечно, 20 февраля это всё ещё серьёзно никто не воспринимал! Понимание пришло уже в 20-х числах марта. Где-то числа 16-го мы первом делом закупили дезинфицирующее оборудование, средства. Уже тогда у нас стояли на всех столах антисептики, висели графики обработки, мы провели обучение персонала, сделали памятки. Мы пытались максимальную работу проводить. Когда стало понятно, что мы закрываемся, то мы сели и посчитали нашу точку безубыточности. Потом составили укороченное меню для доставки», – говорит Анна.

Она отмечает, что старается не высказывать негативную позицию по поводу текущих трудностей.

«Я, конечно, понимаю заведения, которые просят о помощи, но у нас другое видение. Мы остаёмся на позитиве – это принципиальный момент.

Пытаемся помогать каким-то другим предприятиям малого бизнеса, дружим с ними. Кстати, мы сделали специальную скидку сотрудникам «Вектора», потому что мы знаем, как они работают в три смены.

Делаем конкурсы для родителей, которые сидят дома. Мы думаем так: всем сейчас тяжело, но чем больше счастливых людей, тем лучше», – говорит Анна.

Несмотря на то, что ресторан продолжает работать практически без изменений, финансовых проблем избежать не удалось. Сейчас падение выручки составляет 40-50%. Заведению удаётся держаться из-за поставленной ранее системы доставки на дом – в противном случае работа была бы невозможна.

«Конечно, нам сложно, как и остальным компаниям. В любом случае, это какая-то доля нашей выручки, которая могла бы быть. Бывают дни, когда доход больше, бывает – меньше. Тем не менее, мы сейчас не работаем в убыток. Тут самое главное – оптимизация затрат. Сами выходим, работаем. У нас ребята все многофункциональные.

Я, например, сегодня посуду мыла с утра!», – рассказывает управляющая.

Тяжелее всего, говорит Анна, официантам. Их работа основана на непосредственном контакте с людьми. По меньшей мере ближайший месяц ни один официант в Новосибирске не будет востребован по своему прямому назначению.

«Мы в полном объёме ребятам выплатим зарплату за март. Все всё понимают – мы собрались и договорились, что мы команда и кидать никого не собираемся. Поэтому давайте в сложившейся ситуации постараемся как-то выжить, потому что деваться нам некуда. Официантов приглашаем, чтобы посуду помыть, ещё что-то поделать. Всем нужна какая-то денежка. Вопрос в том, кто согласен на это, а кто нет», – говорит Анна.

Общепит, подтверждает управляющая рестораном, в таких условиях страдает в первую очередь. Однако Анна считает, что такие ограничительные меры всё же созданы для безопасности. Сейчас все сотрудники заведения работают в масках, перчатках, а внутрь заведения даже при условии самовывоза заказа никого из посетителей не пускают.

Как жить дальше?

Ограничения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в России продолжают ужесточать. На прошлой неделе власти Москвы утвердили новые правила, предполагающие введение пропускной системы и максимальный перевод всех организаций на удалённую работу. Работа заведений общепита ограничена в регионе полностью. В случае со столицей такие меры оправданы – большая часть из 18 тысяч заражённых коронавирусом россиян приходится на Москву.

Столичные власти ещё в конце марта определили список мер поддержки для бизнеса в регионе. На эти цели будет выделено около 25 миллиардов рублей. 13 млрд из них – компенсации расходов и налогов. Ещё 11 млрд – налоговая отсрочка.

Согласно статистке, которую приводит издание РБК со ссылкой на аналитиков, предприниматели несут значительные убытки за каждый день простоя.

Например, московский ТРЦ площадью в 180 тысяч квадратных метров теряет 78 миллионов рублей в будний день и 155 миллионов – в выходной. Кофейни в среднем несут убытки в 100-200 тысяч в день, а салоны красоты до 100 тысяч.

Что касается Новосибирска, то здесь работа кафе и ресторанов, вероятно, будет остановлена вплоть до 30 апреля. Предпосылок для сокращения этого срока пока нет.

Меры поддержки бизнеса, иакже как в столице, приняты в регионе – отсрочка по кредитам на полгода для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Также введён полугодовой мораторий на банкротство и взыскание долгов и штрафов.

Планируется поддержка работников. Согласно антикризисному плану губернатора, работодателям будут возмещать расходы на оплату труда сотрудников, «из числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан». Платить будут не всю сумму, а 50% от средней зарплаты того же работника за прошлый год. Действовать такая программа будет до конца 2020 года.

Речь про поддержку бизнеса в условиях пандемии коронавируса ведётся постоянно на разных уровнях. В том числе и на федеральном.

Уже во время последнего обращения к нации 8 апреля президент Путин сказал, что пора создавать условия, чтобы предприятия возвращались в нормальный график работы. Оценить вероятность этого сейчас трудно. Ведь ещё в тот же день — 8 апреля — количество заражённых коронавирусом в России было чуть больше 8,5 тысяч человек. Сегодня, 13 апреля, их стало более чем в два раза больше – 18,3 тысячи человек.