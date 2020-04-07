«Повышаем рождаемость и заболеваемость»: новосибирцы устроили торжественную выписку из роддома во время пандемии коронавируса

сегодня 15:46 Поделиться

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В Новосибирске до 30 апреля продлён режим полной самоизоляции – не рекомендовано посещать места массового скопления; тем временем новосибирцы отмечают, что горожане не могут отказаться от привычных торжественных мероприятий.

Новосибирцы устроили торжественную выписку из родильного дома на улице Адриена Лежена, 32. Фотографии мероприятия в редакцию Сиб.фм прислал читатель сегодня, 13 апреля. Жителя одного из соседних домов возмутило массовое скопление людей во время эпидемии коронавируса в России.

«Там собралось на вид человек 10-15 точно. Они где-то час просто так стояли все вместе, ждали. Там были и пожилые люди, и молодые», – говорит местный житель.

На кадрах читателя Сиб.фм видно, как напротив перинатального центра действительно стоит около десятка человек. По заявлению очевидца, церемония завершилась не меньше, чем через час после начала.

«Знаете, мне интересно стало, я понаблюдать решил. Они стояли спокойно и общались. Хорошо, что хоть маски надели. Потом вышла молодая мама с ребёнком, сели в машину и уехали. Как говорится, повышаем рождаемость и заболеваемость!» – возмущается читатель.

Также очевидец отметил, что в районе роддома установлен громкоговоритель, через который МЧС предупреждает жителей Новосибирска об угрозе распространения коронавируса. В сообщении служб сказано о необходимости свести к минимуму посещение людных мест.

Сегодня в Новосибирске выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 46 человек. Стоит отметить, что большая часть новых заражённых не выезжала за пределы региона – пять человек не контактировали с ранее заболевшими.

Рекомендации властей оставаться дома жители Новосибирска игнорируют не впервые. Накануне Сиб.фм писал о десятках прихожанах храма, которые пришли отмечать Вербное воскресенье. Среди посетителей церкви большинство – пожилые люди.

Напомним, сегодня число заражённых коронавирусом в России превысило 18 тысяч человек.