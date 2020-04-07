Премьер-министра Великобритании выписали из больницы

сегодня 08:58 Поделиться

Фото с сайта cursorinfo.co.il

Британского премьер-министра Бориса Джонсона выписали из госпиталя, где его лечили от коронавирусной инфекции; дальнейшую реабилитацию он продолжит в резиденции Черкес.

Премьера-министра Великобритании выписали из больницы Святого Томаса. Борис Джонсон был госпитализирован 5 апреля с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на офис главы кабинета министров Великобритании.

Секретарь главы правительства Великобритании уточнил, что его начальник продолжит лечение в резиденции Черкес. Медики посоветовали Борису Джонсону в течение нескольких дней воздержаться от работы.

Состояние британского премьер-министра было настолько тяжёлым, что он несколько дней провёл в палате интенсивной терапии.

Напомним, 10 апреля стало известно о заражении 150 наследных принцев коронавирусной инфекцией.