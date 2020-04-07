Приехал к маме переждать карантин: заболевший коронавирусом бийчанин ехал через Новосибирск

сегодня 13:01 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Бийске подтвердили первый случай коронавируса; молодой человек приехал из Москвы переждать карантин у мамы.

В Бийске Алтайского края подтверждён первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает газета «Бийский рабочий» со ссылкой на главного инфекциониста города.

Сейчас специалисты устанавливают все контакты заболевшего. Известно, что он прилетел 5 апреля из Москвы в аэропорт Толмачёво, а позже добирался до Бийска на маршрутке.

В Бийск молодой человек приехал к маме, чтобы переждать карантин.

«Люди, проживающие в одном доме с матерью заболевшего, говорят, что, действительно, приезжала санслужба обрабатывать подъезд. Все контакты семьи отрабатываются», – сообщает издание.

Напомним, сегодня специалисты спрогнозировали к зиме новую волну коронавируса.