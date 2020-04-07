Прикреплён отряд полиции: из-за коронавируса в Сибири началась травля семьи

сегодня 14:04 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Иркутской области в сеть уплыли персональные данные семьи, в которой коронавирус выявлен у 7-летнего мальчика.

Информацию о месте жительства заболевшего ребёнка начали распространять жители города Усть-Кута. Также в мессенджерах сообщается о месте работы родителей. В адрес семьи стали поступать оскорбления и угрозы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Кутского района.

«Семья отказалась от госпитализации и продолжает оставаться в своей квартире. К ним прикреплен отряд полиции для охраны», – говорится в сообщении.

Известно, что мать с двумя детьми вернулась из отпуска в Таиланде и провела на самоизоляции 14 дней. После выхода на работу пришли результаты анализов, которые показали коронавирус у одного из детей. Ни у кого из членов семьи нет симптомов COVID-19, в том числе у заболевшего мальчика.

Полиция проводит проверку по факту разглашения персональных данных и травли семьи. Не исключено введение карантина в подъезде, где проживает семья. Устанавливаются контакты членов семьи, в том числе отца, который работает вахтовым методом.

Напомним, 8 апреля стало известно, что в Омске в сеть утекли адреса заражённых коронавирусом.