Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Привлечь к борьбе с коронавирусом студентов-медиков: президент России дал поручения

сегодня 19:49

Фото с сайта Кремля

В прямом эфире Владимир Путин призвал привлечь всех студентов-медиков к работе в условиях пандемии.

Владимир Путин в эти минуты проводит онлайн-совещание с членами правительства России.

Президент призвал усилить медицинские кадры, которые ведут борьбу с коронавирусом в России, за счёт студентов вузов и колледжей медицинского направления.

«При этом должны быть учтены все выплаты, которые предусмотрены для медицинских сотрудников», – отметил президент.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Путин Владимир
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

83522
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
67722
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
60943
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
48821
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
46907
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
30507
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
29284
«Из-за таких весь этот дефицит»: в Новосибирске массово скупают медицинские маски