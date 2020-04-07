Привлечь к борьбе с коронавирусом студентов-медиков: президент России дал поручения

сегодня 19:49 Поделиться

Фото с сайта Кремля

В прямом эфире Владимир Путин призвал привлечь всех студентов-медиков к работе в условиях пандемии.

Владимир Путин в эти минуты проводит онлайн-совещание с членами правительства России.

Президент призвал усилить медицинские кадры, которые ведут борьбу с коронавирусом в России, за счёт студентов вузов и колледжей медицинского направления.

«При этом должны быть учтены все выплаты, которые предусмотрены для медицинских сотрудников», – отметил президент.