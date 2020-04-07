«Просто расслабились»: в ВОЗ объяснили рост заболеваемости коронавирусом в России

сегодня 09:23 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Резкое увеличение числа заразившихся коронавирусом в Москве специалисты объяснили расслабленностью граждан; сейчас COVID-19 диагностируют у тех, кто в тёплые выходные не смог остаться дома.

Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал результатом расслабленного поведения жителей города за последние 10 дней. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.

Специалист подчеркнула, что стремительное увеличение количества новых пациентов с коронавирусом – «это результат всего, что происходило последние 10 дней».

«К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: "А это не касается меня"», – сказала она.

Напомним, по данным на утро 13 апреля, количество заболевших коронавирусом в России приблизилось к отметке в 14 тысяч человек, зафиксировано 130 летальных исходов.