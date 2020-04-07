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Путин подтвердил дефицит медицинских средств защиты в России

сегодня 19:46

Фото kremlin.ru

Президент России высказался о нехватке средств индивидуальной защиты в стране; он предлагает создать федеральный резерв.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране наблюдается нехватка медицинских средств защиты. Об этом глава государства сообщил на совещании по вопросам распространения коронавирусной инфекции сегодня, 13 апреля. По его словам, нехватка встречается периодически. Глава государства подчеркнул, что дефицит надо устранять.

Для исправления ситуации президент предложил правительству разработать возможность создания единого федерального резерва медицинских средств защиты. В первую очередь, отметил Путин, защитными средствами должны быть обеспечены врачи, которые работают с заражёнными коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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