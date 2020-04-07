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Путин проведёт совещание по борьбе с коронавирусом в России

сегодня 17:06

Фото kremlin.ru

Сегодня президент РФ обсудит проблему распространения коронавируса в стране; также он свяжется с представителями бизнеса.

Президент России Владимир Путин проведёт совещание по ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сегодня, 13 апреля. Песков сказал, что совещание начнётся после 15:00 по московскому времени (19:00 нск).

Также Владимир Путин обсудит с главой ВТБ поддержку микробизнеса и кредитные каникулы, продолжит аналогичную работу с руководителями других системообразующих банков, сообщил Песков.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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