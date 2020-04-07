Путин: ситуация с коронавирусом в России меняется в худшую сторону

сегодня 19:38 Поделиться

Фото kremlin.ru

Президент РФ начал совещание по вопросам распространения коронавируса в стране; по его мнению, ситуация меняется в худшую сторону.

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с коронавирусом в стране определится в ближайшие недели. При этом, сообщил глава государства на совещании 13 апреля, тенденция сейчас негативная. Путин заявил, что ситуация в России меняется не в лучшую сторону.

Владимир Путин также отметил, что система здравоохранения в России сейчас должна работать как единый механизм в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что самая неблагоприятная обстановка сейчас в столице. В Москве и целом ряде других регионов врачи работают в режиме крайней напряжённости, добавил Путин.