Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Путин: ситуация с коронавирусом в России меняется в худшую сторону

сегодня 19:38

Фото kremlin.ru

Президент РФ начал совещание по вопросам распространения коронавируса в стране; по его мнению, ситуация меняется в худшую сторону.

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с коронавирусом в стране определится в ближайшие недели. При этом, сообщил глава государства на совещании 13 апреля, тенденция сейчас негативная. Путин заявил, что ситуация в России меняется не в лучшую сторону.

Владимир Путин также отметил, что система здравоохранения в России сейчас должна работать как единый механизм в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что самая неблагоприятная обстановка сейчас в столице. В Москве и целом ряде других регионов врачи работают в режиме крайней напряжённости, добавил Путин.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

83522
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
67722
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
60943
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
48821
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
46907
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
30507
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
29284
«Из-за таких весь этот дефицит»: в Новосибирске массово скупают медицинские маски