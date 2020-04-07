Работа по выявлению и лечению ОРВИ в Новосибирской области будет усилена

сегодня 17:38 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

Для более эффективного противодействия распространению COVID-19 на территории региона необходимо усилить работу по выявлению и лечению ОРВИ; об этом рассказал губернатор Новосибирской области на оперативном совещании.

Андрей Травников на оперативном совещании, в понедельник, 13 апреля, рассказал о профилактике сезонных заболеваний на территории Новосибирской области. По его словам, системная борьба с распространением ОРВИ и гриппа, которая велась с начала 2020 года позволила сохранить резерв в системе здравоохранения. Сейчас он используется для борьбы с коронавирусом.

«В результате грипп сошёл практически на нет, количество случаев заболевания ОРВИ значительно снизилось. Сегодня есть возможность усилить работу по выявлению и лечению ОРВИ», – сказал губернатор.

Он также отметил, что первые признаки COVID-19 похожи на проявление обычной ОРВИ. Чтобы усилить работу по противодействию распространения коронавирусной инфекции, необходимо подойти особо внимательно к выявлению всех случаев заболевания ОРВИ.

Андрей Травников поручил руководителям муниципальных районов и городских округов провести разъяснительную работу среди населения, руководителей подведомственных организаций и учреждений.

«Сотрудникам, которые чувствуют недомогание, при первых симптомах ОРВИ – оставаться дома, на самоизоляции. Врача вызывать на дом, не обращаясь в поликлинику, стационары», – уточнил глава региона.

Он также поручил руководителям организаций проводить ежедневное измерение температуры и спрашивать сотрудников о самочувствии. Работников, которые чувствуют недомогание, рекомендовано немедленно отстранять от выполнения обязанностей и сообщать об этом руководству центральных городских и районных больниц.

«Применение таких мер позволит нам сдерживать достаточно управляемую ситуацию с коронавирусом, которая сегодня сложилась на территории Новосибирской области», – подчеркнул губернатор.

Андрей Травников напомнил, что ранее в регионе для поддержки экономики было принято решение о том, что вслед за промышленными предприятиями и строительными организациями, вновь начавшими работу 6 апреля, с 13 апреля возобновляют деятельность ряд предприятий, в основном, в сфере услуг.

Также разрешено очное обучение в сельских, малокомплектных школах, за исключением школ Новосибирской агломерации и тех, что расположены в крупных населённых пунктах численностью населения более 23 тысяч человек.

По мнению руководителя Новосибирской области, расширять круг организаций, которым разрешена работа в Новосибирске и Новосибирской агломерации, пока преждевременно. Однако руководители других муниципальных образований региона могут внести предложения по возобновлению деятельности некоторых предприятий.

Возобновить работу организаций с массовым скоплением людей, например, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, различные развлекательные объектов до конца апреля невозможно.

Напомним, 11 апреля губернатор Новосибирской области подписал постановление, разрешающее открыть некоторые организации.