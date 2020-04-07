Рекордное количество заболевших в Москве: за сутки коронавирус подтвердился у 1355 пациентов

сегодня 15:51 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

2558 новых случаев коронавируса зарегистрировано в России 13 апреля; больше половины всех случаев заражения приходится на Москву.

Рекордный рост по количеству подтверждённых диагнозов COVID-19 зафиксирован в Москве: по данным на 13 апреля, коронавирусом в российской столице заболели сразу 1355 жителей. Об этом сообщает федеральный оперативный чат.

Также большое увеличение количества пациентов с коронавирусом отмечается в Московской области – плюс 495 человек за сутки, и в Санкт-Петербурге – 121 новый пациент.

Также медики отмечают, что средний возраст всех вновь выявленных заболевших в столице – это люди в возрасте до 45 лет, тогда как пациенты старше 80 лет составляют лишь 5 % от общего числа заражённых.

Напомним, по данным на 13 апреля, коронавирусом в России заразились более 18 тысяч человек.