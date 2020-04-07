Российский город закрыли на карантин: в одном доме престарелых коронавирус нашли у 86 человек

сегодня 06:21 Поделиться

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Город в Смоленской области закрыт на въезд и выезд; это произошло после вспышки коронавируса в одном из интернатов для пожилых.

Город Вязьма в Смоленской области закрывается на карантин с 12 апреля. Об этом сообщают местные власти. Ранее в одном из местных домов престарелых выявили вспышку коронавирусной инфекции. По данным медиков, заразились сразу 86 человек.

Как сообщает издание Readovka, пожилые недавно прибыли из Таиланда. Сейчас им поставлен предварительный диагноз по результатам первичного тестирования. Окончательный вердикт медики огласят позже.

Запрет за въезд и выезд будет действовать в Вязьме до 30 апреля. Он распространяется на всех, у кого нет местной регистрации. Также заезжать смогут люди, которые предоставят трудовой договор или с целью служебной поездки в случае отсутствия объездного пути.

Напомним, сегодня в России выявили больше 2 тысяч заражённых коронавирусом за сутки.