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«Сиреневый туман, а смотреть некому»: на Алтае без туристов зацвёл маральник

сегодня 14:14

Фото со страницы пользователя morromaya в социальной сети Instagram и Михаила Докукина

Пользователи соцсетей, несмотря на введённый режим самоизоляции, начали делиться фотографиями маральника, сделанными на Алтае; по народным приметам это означает, что в Сибирь пришла весна.

Яркие фото начали размещать пользователи социальных сетей, живущие в Горном Алтае. На них изображено множество мелких цветов малинового цвета. Это зацвёл маральник. По народным приметам это значит, что в Сибирь пришла настоящая весна.

Этот кустарник официально называют родондендрон Ледебура или маральник, багульник сибирский, рододендрон Даурский. Его ареал – гористая местность. Он растёт на каменных склонах гор, каменистых россыпях, на скалах и горных подлесках, как правило, в лиственничных лесах. В России его можно увидеть в Западной Сибири (Алтай), Восточной Сибири (Саяны, горы вдоль Енисея), Забайкалье, Приморском крае, в а Монголии – в северо-западной части.

Это невысокий кустарник высотой до 1,5 метра, с диаметром короны до 1,3 метра. Обычно он расцветает в конце апреля – начале мая, иногда может распуститься осенью.

К сожалению, в этом году из-за эпидемии коронавируса наслаждаться красотой маральника некому. Все туристы, которые ранее массово приезжали на Горный Алтай, находятся на самоизоляции.

Напомним, 13 марта учёные рассказали, когда в Сибирь придёт астрономическая весна.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

природа
красота
Республика Алтай

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