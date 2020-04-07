«Ситилинк» – единственный специализированный ритейлер электроники и бытовой техники в топ-3 E-Commerce Index

сегодня 18:31 Поделиться

Фото предоставлено «Ситилинком»

«Ситилинк» занял вторую позицию рейтинга крупнейших магазинов России E-Commerce Index по версии аналитического агентства Data Insight; в топ-3 лидеров рейтинга по итогам 2019 года «Ситилинк» стал единственным интернет-магазином, который специализируется на реализации электроники и бытовой техники.

Ключевым показателем ранжирования стал оборот компаний, сгенерированный через онлайн-продажи. Показатель в «Ситилинк» увеличился с 73,2 миллиарда в 2018 году до 90,4 млрд рублей в 2019 году.

«Последние 3 года мы успешно удерживаем вторую позицию среди крупнейших российских магазинов по объёму онлайн-продаж. В этом году мы стали единственным интернет-магазином в топ-3, составив конкуренцию крупнейшим маркетплейсам страны, – поделился Михаил Замыцкий, директор по развитию "Ситилинк". – Мы всегда ориентировались на онлайн и были игроком рынка e-commerce. Динамичные темпы роста ключевых показателей компании говорят о том, что мы выбрали верную стратегию. Несмотря на усиление конкуренции на рынке, наша бизнес-модель позволяет нам сохранять доступные цены на товары при широком ассортименте и большом количестве моделей в наличии. Над этим трудится вся наша большая команда. Это достижение – результат общей непрерывной работы по всем бизнес-направлениям».

«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.