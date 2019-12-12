Солдат-срочник насмерть разбился в воинской части в Сибири

сегодня 15:22 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В воинской части в Хакасии погиб солдат; он упал с высоты.

ЧП произошло в одной из воинских частей Абакана. Военнослужащий упал с высоты. Командование ЦВО совместно с правоохранительными органами проводит проверку, сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая – падения с высоты при проведении хозяйственных работ. Пострадавший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось», – сообщили в округе.

Пользователи социальных сетей, где информация вызвала бурное обсуждение, предположили, что военнослужащий сорвался с подоконника, когда мыл окно.

Напомним, в декабре в Иркутской области нашли труп солдата-срочника.