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Солдат-срочник насмерть разбился в воинской части в Сибири

сегодня 15:22

Фото с сайта pixabay.com

В воинской части в Хакасии погиб солдат; он упал с высоты.

ЧП произошло в одной из воинских частей Абакана. Военнослужащий упал с высоты. Командование ЦВО совместно с правоохранительными органами проводит проверку, сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая – падения с высоты при проведении хозяйственных работ. Пострадавший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось», – сообщили в округе.

Пользователи социальных сетей, где информация вызвала бурное обсуждение, предположили, что военнослужащий сорвался с подоконника, когда мыл окно.

Напомним, в декабре в Иркутской области нашли труп солдата-срочника.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Хакасия
ЦВО
солдат погиб

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