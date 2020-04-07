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Совещание с президентом Путиным о борьбе с коронавирусом в России: прямая трансляция на Сиб.фм

сегодня 17:15

Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт совещание о мерах по борьбе с коронавирусом; Сиб.фм будет вести прямую трансляцию.

Президент России Владимир Путин сегодня, 13 апреля, проведёт в онлайн-режиме совещание по вопросам борьбы с коронавирусом в стране.

Сиб.фм будет вести прямую трансляцию. Увидеть и услышать о чём будет говорить глава государства, можно в прямом эфире.

По данным Кремля, совещание начнётся после 15:00 по московскому времени (19:00 по Новосибирску).

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Путин Владимир
коронавирус

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