Совещание с президентом Путиным о борьбе с коронавирусом в России: прямая трансляция на Сиб.фм

сегодня 17:15 Поделиться

Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт совещание о мерах по борьбе с коронавирусом; Сиб.фм будет вести прямую трансляцию.

Президент России Владимир Путин сегодня, 13 апреля, проведёт в онлайн-режиме совещание по вопросам борьбы с коронавирусом в стране.

Сиб.фм будет вести прямую трансляцию. Увидеть и услышать о чём будет говорить глава государства, можно в прямом эфире.

По данным Кремля, совещание начнётся после 15:00 по московскому времени (19:00 по Новосибирску).