Совещание с президентом Путиным о борьбе с коронавирусом в России: прямая трансляция на Сиб.фм
Фото с сайта Кремля
Президент России Владимир Путин сегодня проведёт совещание о мерах по борьбе с коронавирусом; Сиб.фм будет вести прямую трансляцию.
Президент России Владимир Путин сегодня, 13 апреля, проведёт в онлайн-режиме совещание по вопросам борьбы с коронавирусом в стране.
Сиб.фм будет вести прямую трансляцию. Увидеть и услышать о чём будет говорить глава государства, можно в прямом эфире.
По данным Кремля, совещание начнётся после 15:00 по московскому времени (19:00 по Новосибирску).
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