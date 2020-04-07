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Свалку ртутных ламп обнаружили спасатели в Первомайском районе Новосибирска

сегодня 09:33

Фото со страницы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Люминесцентные лампы в большом количестве обнаружили на улице Заречной; чтобы собрать и вывезти их на утилизацию, на место выехала бригада в защитных костюмах.

Опасную находку обнаружили в зарослях кустарника в Первомайском районе днём 12 апреля. На улице Заречной спасатели нашли люминесцентные лампы в большом количестве, сообщается в группе «Спасатели МАСС».

Нелегальную свалку ртутных ламп ликвидировали люди в защитных костюмах, напоминающих «экипировку» врачей, которые работают с коронавирусными больными.

Лампы собрали, погрузили в машину и увезли на дальнейшую утилизацию.

Кстати, подобные находки были не редкостью осенью 2019 года. Так, в октябре на свалке в Новосибирском районе обнаружили ртутные лампы и термометры, а перед этим нелегальную свалку ртутных ламп находили на улице Декабристов в Новосибирске.

Напомним, 12 апреля госпитализированный в больницу в Коммунарке Александр Васильев показал, как выглядят врачи, которые работают в больнице с заражёнными новым вирусом пациентами.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

свалка
ртутные лампы

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