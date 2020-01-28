«Ты лучшая в этом сезоне»: после эфира «Голос. Дети» блогер из Новосибирска Давид Манукян восхитился талантом землячки Лизы Сметанниковой

сегодня 15:12 Поделиться

Фото со страницы проекта «Голос. Дети» в социальной сети «ВКонтакте», со страницы Лизы Сметанниковой в соцсети «ВКонтакте», Давида Манукяна

Десятилетняя новосибирская школьница Лиза Сметанникова продолжает восхищать свои талантом; сначала участница шоу «Голос. Дети» покорила Басту, теперь от комплиментов не удержался популярный новосибирский блогер Давид Манукян.

Участница шоу «Голос. Дети» на Первом канале Лиза Сметанникова прошла в полуфинал конкурса. Продвинуться дальше ей могут помочь преданные поклонники – 17 апреля в прямом эфире выпуска каждый желающий может отправить СМС в поддержку талантливой сибирячки.

В том, что за Лизу болеет немалая часть страны, сомневаться не приходится. Первым же своим выступлением на проекте она заставила обернуться всех трёх судей: такого исполнения «Экспоната» группы «Ленинград» не звучало никогда. Но из команды преподавателей школьница выбрала своего кумира – Басту.

На днях в полку поклонников таланта Лизы Сметанниковой прибыло. Популярный новосибирский блогер Давид Манукян, жених певицы Ольгу Бузовой и участник нескольких творческих проектов, назвал землячку «лучшей в этом сезоне». Сообщение он оставил на странице девочки в социальной сети «ВКонтакте».

«Я никогда не смотрел голос !!!А вот в эту пятницу включил первый канал и там пела ты, ты мне ооочень понравилась и я решил тебя найти в ВК !!!Теперь я буду следить за твоим творчеством!!Не каждый ребёнок в 10 лет так может крутооо петь !!!Тебя никто не заменит!! Ты самая крутая !!!Самая лучшая в этом сезоне, у тебя огромное будущее!! Ты нереальная красотка!! Мы все тебя очень любим!! И будем голосовать 17 апреля !!!» – написал Манукян (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. Сиб.фм).

Впервые о Лизе Сметанниковой Россия узнала 14 февраля – в этот день на Первом канале вышел выпуск «Голос. Дети» с её участием. С того момента жизнь новосибирской школьницы повернулась на 180 градусов.

Как рассказал Сиб.фм отец Лизы Алексей, главные изменения связаны с организационной стороной участия в проекте.

«Мы живём в Новосибирске, а съёмки проходят в Москве, поэтому жена с Лизой каждый выходные летают туда», – сказал собеседник портала.

По его словам, от регулярных путешествий дочь не просто не устаёт.

«Она кайфует от этого! С середины недели начинает говорить – скорее бы лететь», – делится отец Лизы.

К стремительному ритму жизни школьнице не привыкать: ещё до участия в проекте родители обеспечили ей нескучные будни. Занятия в лицее, курсы английского, уроки по вокалу, хореография. Теперь к этому списку добавились постоянные репетиции. И, конечно, – слава.

Напомним, 17 апреля в прямом эфире очередного выпуска шоу можно будет проголосовать за юную сибирячку, подарив ей тем самым путёвку в финал проекта.