У 66 пациентов в Новосибирске подозревают коронавирус – оперштаб
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Новосибирске 13 апреля; в инфекционной больнице результатов анализов ждут 66 пациентов.
66 пациентов инфекционной больницы № 1 Новосибирска по состоянию на утро 13 апреля ожидают результатов анализов на коронавирус.
Всего госпитализировано 102 человека с подозрением на заражение, у 36 из них диагноз лабораторно подтверждён.
10 пациентов с коронавирусом уже выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов.
Напомним, 13 апреля коронавирус был выявлен ещё у восьми новосибирцев. Пятеро из них не выезжали за пределы региона.
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