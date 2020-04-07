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У 66 пациентов в Новосибирске подозревают коронавирус – оперштаб

сегодня 10:05

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Новосибирске 13 апреля; в инфекционной больнице результатов анализов ждут 66 пациентов.

66 пациентов инфекционной больницы № 1 Новосибирска по состоянию на утро 13 апреля ожидают результатов анализов на коронавирус.

Всего госпитализировано 102 человека с подозрением на заражение, у 36 из них диагноз лабораторно подтверждён.

10 пациентов с коронавирусом уже выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов.

Напомним, 13 апреля коронавирус был выявлен ещё у восьми новосибирцев. Пятеро из них не выезжали за пределы региона.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
коронавирус

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