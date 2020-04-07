У четырёхмесячного ребёнка в Забайкалье подтвердился коронавирус
Фото с сайта pixabay.com
У женщины и её четырёхмесячной дочери в Забайкальском крае анализы подтвердили коронавирусную инфекцию; они приехали из Владивостока.
В воскресенье, 12 апреля, руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа в прямом эфире на местном телеканале подтвердила случай заболевания коронавирусной инфекцией четырёхмесячной девочки.
«У нас есть один заболевший ребёнок, находившийся в тесном контакте. Это мама и ребёнок», – сказала Светлана Лапа.
На прошлой неделе они приехали в село Букачача Чернышевского района из Владивостока на поезде. 9 апреля их госпитализировали в больницу, сделали анализы, которые отправили в Новосибирск – в ГНЦ «Вектор».
В воскресенье, 12 апреля, пришли результаты анализов, которые оказались положительными. В настоящее время самочувствие пациентов удовлетворительное.
Напомним, 12 апреля в России было подтверждено 15 770 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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