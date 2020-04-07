У четырёхмесячного ребёнка в Забайкалье подтвердился коронавирус

сегодня 11:21 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

У женщины и её четырёхмесячной дочери в Забайкальском крае анализы подтвердили коронавирусную инфекцию; они приехали из Владивостока.

В воскресенье, 12 апреля, руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа в прямом эфире на местном телеканале подтвердила случай заболевания коронавирусной инфекцией четырёхмесячной девочки.

«У нас есть один заболевший ребёнок, находившийся в тесном контакте. Это мама и ребёнок», – сказала Светлана Лапа.

На прошлой неделе они приехали в село Букачача Чернышевского района из Владивостока на поезде. 9 апреля их госпитализировали в больницу, сделали анализы, которые отправили в Новосибирск – в ГНЦ «Вектор».

В воскресенье, 12 апреля, пришли результаты анализов, которые оказались положительными. В настоящее время самочувствие пациентов удовлетворительное.

Напомним, 12 апреля в России было подтверждено 15 770 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.