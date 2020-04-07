В Омске коронавирус подтвердился у 20 человек
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Число заболевших COVID-19 в Омске увеличилось до 20 человек; один пациент в тяжёлом состоянии.
В Омской области сегодня зарегистрировали ещё один новый случай заболевания коронавирусом. Такую информацию распространил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
По данным Сиб.фм из источников в правительстве региона, диагноз подтвердился у пожилой жительницы областного центра. Пациентка находится под наблюдением врачей.
С начала пандемии COVID-19 в Омске выявлено 20 человек, заражённых коронавирусом. Один пациент находится в тяжёлом состоянии. Пятеро – выздоровели.
Напомним, в Новосибирской области, по данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусом выросло до 46.
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