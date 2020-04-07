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В Омске коронавирус подтвердился у 20 человек

сегодня 16:28

Фото с сайта pixabay.com

Число заболевших COVID-19 в Омске увеличилось до 20 человек; один пациент в тяжёлом состоянии.

В Омской области сегодня зарегистрировали ещё один новый случай заболевания коронавирусом. Такую информацию распространил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

По данным Сиб.фм из источников в правительстве региона, диагноз подтвердился у пожилой жительницы областного центра. Пациентка находится под наблюдением врачей.

С начала пандемии COVID-19 в Омске выявлено 20 человек, заражённых коронавирусом. Один пациент находится в тяжёлом состоянии. Пятеро – выздоровели.

Напомним, в Новосибирской области, по данным оперативного штаба, число заболевших коронавирусом выросло до 46.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Омская область
коронавирус

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