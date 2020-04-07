В период противодействия коронавирусу в Новосибирской области наказаны более 20 заведений общепита и букмекерская контора

сегодня 17:37 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В регионе активно продолжаются рейды по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения коронавирусной инфекции; 17 человек, сбежавших из-под медицинского наблюдения, 18 нелегально работающих кафе, три бара и одна букмекерская контора, а также граждане, нарушившие режим самоизоляции, наказаны в Новосибирской области.

В период со 2 по 12 апреля этого года правоохранительными органами было составлено и направлено в суд 43 протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, из них 26 в отношении юридических лиц и 17 в отношении физических лиц.

Среди нарушителей – гражданка 1976 года рождения, которая в Железнодорожном районе обслуживала граждан в помещении букмекерской конторы, чем нарушила законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. За аналогичные нарушения административные протоколы были составлены в отношении владельцев двух баров (Калининский, Ленинский, Октябрьский районы), двух торговых объектов в Ленинском районе, осуществляющих продажу товаров, не входящих в список первой необходимости, одного спортзала в Железнодорожном районе и 18 кафе в разных районах города Новосибирска.

По некоторым материалам уже вынесены судебные решения. В частности, штраф в размере 50 000 рублей получили владелец ГУДОДЮК «Барс» на улице Октябрьской в городе Новосибирске, где ранее был обнаружен незаконно работающий спортзал, а также одно из кафе в Октябрьском районе. Еще по трём объектам общепита вынесены штрафы по 15 000 рублей. Общая сумма штрафов составила 145 тысяч рублей.

За осуществление обслуживания граждан на 25 суток приостановлена деятельность кафе «Южная кухня» на Гусинобродском шоссе, аналогичная мера наказания избрана в отношении одного из кафе в Дзержинском районе. Деятельность ещё трех кафе приостановлена на 30 суток.

По второму направлению работы правоохранительных органов – контроль граждан, прибывших из эпидемиологически неблагополучных территорий и находящихся под медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора – за истёкший период задержано 17 человек (ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Большая часть нарушителей пренебрегла соответствующими предписаниями и покинула места самоизоляции. Граждане посещали места массового пребывания людей. Некоторые из них решили приобрести товары в магазине «Магнит» и были наказаны. Один гражданин посещал МЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, хотя мог решить необходимые вопросы через портал Госуслуг. Напомним, что жителям, находящимся под медицинским наблюдением, выходить из места самоизоляции строго запрещено, поскольку этим они подвергают опасности санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Ещё один гражданин был задержан при попытке уехать на личном автомобиле в Алтайский край. В отношении всех нарушителей административные дела направлены на рассмотрение в суд. Семерым гражданам уже избрана мера наказания в виде штрафа по 15 000 рублей, общая сумма составила 105 тысяч рублей. Напомним, что с 1 апреля 2020 года за нарушение ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривается штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Кроме того, благодаря камерам фотовидеофиксации, сотрудниками ГИБДД были обнаружены семь автомобилей граждан, находящихся под медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора. В настоящее время проводится проверка.

Сотрудниками полиции совместно с представителями органов власти Новосибирской области проводятся проверки соблюдения гражданами режима всеобщей самоизоляции, в том числе соблюдение предписаний постановления губернатора об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории Новосибирской области. В общественных местах с жителями проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС – это особенно актуально в период проведения предстоящего праздника Пасхи. На девять граждан, посещавших общественные места, составлены и направлены в суд административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ, двоим из них уже выписан штраф в размере 1000 рублей, одному – предупреждение.

Напомним, согласно ст. 20.6.1. КоАП РФ, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 000 рублей.

Напомним, 11 апреля Андрей Травников подписал постановление, разрешающее открыть некоторые организации и учреждения.