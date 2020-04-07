В России за сутки зарегистрировано 2558 случаев заражения коронавирусом
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Число заражённых коронавирусом в России превысило 18 тысяч; за сутки выявили больше 2500 новых случаев.
В России зафиксировано 2558 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный чат.
Заражения зарегистрированы в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают