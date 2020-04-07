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В РЖД временно отменили более 30 поездов дальнего следования

сегодня 07:45

Фото с сайта pixabay.com

В ОАО «Российские железные дороги» сообщили о временном приостановлении движения поездов дальнего следования; большинство из них соединяют Москву с другими городами, но есть и новосибирские.

Из-за распространения коронавирусной инфекции и введения режима всеобщей изоляции резко сократился пассажиропоток как в авиации, так и на железной дороги. В связи с этим в ОАО «Российские железные дороги» было принято решение о временной отмене пассажирских поездов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

«В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах», — говорится в сообщении.

Железнодорожники предупреждают, что некоторые поезда, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. При этом, пассажиры могут уехать по в те же даты или близкие к ним на других поездах. Также можно полностью вернуть деньги за билеты, купленные в отмененные поезда.

Так, с 20 апреля будет отменён поезд №30 Новосибирск – Кемерово, а с 22 апреля – №29 Кемерово – Новосибирск. В составе этого поезда курсировали беспересадочные вагоны Кемерово – Москва.

С 16 апреля временно не будет ходить поезд №88 Омск – Новосибирск, а с 7 апреля – №87 Новосибирск – Омск.

С 8 апреля отменёны поезд №142 Новосибирск – Томск, с 9 апреля №105 Красноярск – Новосибирск и №141 Омск — Новосибирск, а с 10 апреля — №106 Новосибирск – Красноярск.

Изменяется график движения поезда №125/126 Новосибирск – Новый Уренгой – Новосибирск. Начиная с 15 апреля, он будет курсировать 1 раз в 4 дня.

В РЖД заявили, что как только ситуация стабилизируется, отменённые поезда введут обратно в график, а при росте пассажиропотка, назначат дополнительные.

Напомним, 10 апреля в РЖД рассказали о новой рассадке пассажиров в поездах дальнего следования.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

РЖД
поезда
отмена рейсов

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