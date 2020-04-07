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В школы Новосибирской области вернулись менее 15 % учеников

сегодня 18:04

Фото с сайта pixabay.com

Почти 500 школ Новосибирской области начали обучение в очном режиме; это половина от всех общеобразовательных организаций региона.

К работе в обычном режиме вернулись сегодня чуть более 500 школ Новосибирской области – это почти половина от всех общеобразовательных организаций регионе. Занятия проходят в штатном режиме и с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по профилактике и предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там уточнили, что за парты сели почти 43,5 тысячи школьников.

«Это порядка 13 % от общего количества учащихся в области», – отметили в правительстве.

В остальных 464 школах региона обучение продолжается в дистанционном формате. Удалённо занимаются почти 337 тысяч детей и подростков.

Речь идёт о школьниках из Новосибирска, Бердска, Оби, Кольцово и Искитима.

Напомним, 10 апреля новосибирские родители начали массово жаловаться на проблемы с дистанционным обучением.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
школы

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