Вводит в заблуждение: коронавирус может стремительно развиваться у бессимптомных больных

сегодня 17:52 Поделиться

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Татьяна Голикова рассказала о необычных случаях протекания коронавирусной инфекции у некоторых пациентов в России; болезнь может ввести в заблуждение лёгкими симптомами.

У некоторых бессимптомных больных коронавирусом заболевание развивается очень стремительно: от лёгкого кашля и насморка до тяжёлого состояния с подключением аппарата ИВЛ, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

«Больные, которые первые дни вообще не имеют, либо имеют какие-то ничтожные симптомы: небольшой кашель, насморк, может быть, немного некомфортное дыхание – болезнь развивается очень и очень быстро. В некоторых случаях, не во всех, конечно, они из лёгких больных превращаются в больных тяжёлых и попадают в лечебные учреждения. И могут попадать сразу в реанимацию и на аппарат искусственной вентиляции лёгких», – рассказала Голикова.

По оценке вице-премьера, сейчас Россия находится в глубоком этапе развития болезни. Также она напомнила, что уже скоро в стране появится тест-система для выявления иммунитета к COVID-19.

«Думаю, что уже на следующей неделе будем запускать», – заявила Голикова.

Напомним, 13 апреля пройдёт совещание с президентом Путиным о борьбе с коронавирусом в России, прямая трансляция будет на Сиб.фм.