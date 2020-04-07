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Выступление Путина о борьбе с коронавирусом: во сколько и где смотреть

сегодня 16:58

Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 13 апреля проведёт совещание в связи с ситуацией вокруг коронавируса; оно начнётся через несколько часов.

Российский лидер уже в третий раз сделает ряд заявлений по ситуации с пандемией коронавируса в стране. Это произойдёт в рамках совещания с главами регионов.

По данным Кремля, совещание начнётся после 15:00 по московскому времени (19:00 по нск).

Путин обращался к нации впервые две недели назад. Выступление запустило в стране множество процессов для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Так, он предложил ввести в России нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.

Второй раз глава государства обратился к населению 9 апреля.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Путин Владимир

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