Выступление Путина о борьбе с коронавирусом: во сколько и где смотреть
Фото с сайта kremlin.ru
Президент России Владимир Путин 13 апреля проведёт совещание в связи с ситуацией вокруг коронавируса; оно начнётся через несколько часов.
Российский лидер уже в третий раз сделает ряд заявлений по ситуации с пандемией коронавируса в стране. Это произойдёт в рамках совещания с главами регионов.
По данным Кремля, совещание начнётся после 15:00 по московскому времени (19:00 по нск).
Путин обращался к нации впервые две недели назад. Выступление запустило в стране множество процессов для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Так, он предложил ввести в России нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
Второй раз глава государства обратился к населению 9 апреля.
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