«Вызывайте врача»: в МЧС изменили текст обращения к новосибирцам в связи с коронавирусом

сегодня 16:07 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Система оповещения в Новосибирской области начала выдавать новый текст; прежнее сообщение дополнили.

В Новосибирской области изменили текст сообщения, которое ежечасно транслируется через систему оповещения.

Теперь новосибирцев предупреждают о режиме повышенной готовности и дают рекомендации по поведению.

«Для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких призываем вас по возможности оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции. Максимально ограничьте контакты и пользование общественным транспортом. Избегайте нахождения в местах массового нахождения людей. Соблюдайте социальную дистанцию не менее полутора метров. Соблюдайте личную гигиену. При первых признаках недомогания вызывайте врача», – говорится в новом тексте сообщения.

Новый текст оповещения, как и прежний, был подготовлен региональным МЧС совместно со специалистами управления гражданской защиты, затем согласован с начальником главного управления, и только после этого его дали прочитать диктору – Арсению Перебоеву.

«Каких-то установок по поводу интонации не было. Арсений сам сориентировался и прочитал оповещение так, как нужно. Это скорее технический момент – просто экстренное сообщение, к которому должны прислушаться горожане», – пояснили в пресс-службе МЧС.

Напомним, 8 апреля Сиб.фм выяснил, кому принадлежит голос, призывающий новосибирцев оставаться дома.