«Зиму никакая пандемия не отменит»: как предприятия СГК работают в условиях коронавируса

вчера 23:30 Поделиться

Фото предоставлено СГК

Предприятия Новосибирского филиала СГК, которые относятся к жизнеобеспечивающим, свернуть свою работу не имеют права, несмотря на коронавирус и пугающие темпы его распространения; как сегодня обеспечивают Новосибирск теплом и что делается для безопасности сотрудников – в материале Сиб.фм.

«Мы, конечно, устали от масок и антисептиков»

Каждое утро пред проходной новосибирской ТЭЦ-4 люди в масках по одному заходят в двери пункта пропуска – обязательный температурный контроль перед началом рабочего дня. Также состояние здоровья контролируют и на рабочих местах. Люди, которые следят, чтобы в наших домах были горячие батареи, а из кранов текла вода высокой температуры, теперь постоянно следят и за собственной температурой.













«Весь персонал знает о ситуации. Перед тем, как идти на работу, сотрудники обязательно измеряют температуру дома. Если чувствуют, что что-то не так, им сказано – на работу не ходить, вызывать врача», – рассказывает заместитель начальника химического цеха Новосибирской ТЭЦ-4 Татьяна Петрова. Несколько сотрудников брали больничные, но врачи диагностировали у них стандартные простудные заболевания.

«Мы, конечно, немного устали. На работу едешь в маске, на работе в маске, возвращаешься с работы тоже в маске. Но, понятно, что нужно использовать все средства защиты. Не хочется ни болеть, ни домой вирус притащить», – поделился эмоциями сотрудник цеха топливоподачи Вячеслав Долгих.

Коронавирус внёс коррективы в работу предприятий Сибирской генерирующей компании. С 30 марта на производство приходят только оперативные сотрудники – те, кто работает с котлами и оборудованием ТЭЦ, а также занимается аварийными ремонтами городских коммуникаций. В общей сложности – больше тысячи человек. Сотрудники офисов, почти в полном составе ушли на удалёнку.

«Все сотрудники СГК, которые ходят на работу, обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе масками, – сообщил директор по персоналу Новосибирского филиала СГК Константин Бережной. – На всех предприятиях установлены диспенсеры для антисептиков. Уборка теперь производится с применением дезинфицирующих средств».

По словам Константина Михайловича, крупным предприятиям уже пришлось столкнуться с дефицитом специализированных дезинфицирующих средств. Их покупают при первой возможности.

«Мы закупили также более двух тысяч одноразовых медицинских масок и семь с половиной тысяч многоразовых масок, которые необходимо стирать и пропаривать после каждого применения. Но потребность гораздо больше, будем делать новые закупки. Частично выручили запасы респираторов, которые были на одной из станций. Кроме того, договорились со швейными предприятиями. Каждому работнику выдается по нескольку многоразовых масок на месяц, а также инструкция, как осуществлять их санобработку, — рассказывает Константин Бережной. – Они используются не только на работе, но и в транспорте. В домашних условиях работник должен маску дезинфицировать, обработать паром и прогладить утюгом».

Рукопожатия запрещены

Совещания и планёрки на предприятиях Новосибирского филиала СГК теперь проходят в режиме видеосвязи. Вот и директор ТЭЦ-4 Дмитрий Ниценко задачи на рабочий день ставит из своего пустого кабинета: только он и компьютер. На связи все оперативные службы предприятия.

В кабинетах, на пульте управления станцией выделены места для размещения масок и антисептиков. Никому не надо напоминать о необходимости соблюдения введённого режима.

«Контакты с населением у нас полностью прекращены. Центр обслуживания клиентов работает по удалённой схеме. Единственное подразделение, где мы не можем ограничить пребывание сотрудников на улице – это теплосетевая компания. Специалистам приходится работать на тепловых пунктах и на теплотрассах, – говорит директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. – Но все сотрудники знают, запрещены рукопожатия, работы идут при соблюдении социальной дистанции друг от друга».













Планы на будущий отопительный сезон

Андрей Колмаков, заявил, что введённые ограничения не скажутся на окончании отопительного сезона, на проведении гидравлических испытаний и подготовке к следующему отопительному сезону.

Ситуация в экономике не улучшается, на сегодня все планы по ремонтам на станциях и теплосетях в силе, но многое будет зависеть и от платежной дисциплины потребителей. В этом году СГК проведёт поддерживающие и капитальные ремонты на станциях и сетях. На ТЭЦ будет отремонтировано 13 котлоагрегатов, турбин и генераторов. На ТЭЦ-5 на капитальный ремонт уже поставлен третий блок.

На теплосетях в планах ремонта 9 самых критичных участков, в основном это магистральные трубопроводы. Общая протяженность трубопроводов, подлежащих замене – около 4,5 км.

«Сроки нам определяет погода и природа. Зиму никакая пандемия не отменит, — говорит директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. – Подготовка к отопительному сезону начинается на следующий день после окончания».