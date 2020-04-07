Какие выплаты ко Дню Победы получат ветераны и труженики тыла в Новосибирской области

сегодня 13:31 Поделиться

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Единовременные выплаты ко Дню Победы в 2020 году начисляют досрочно; размер выплат от 10 до 75 тысяч рублей.

15 тысяч жителей Новосибирской области получили выплаты ко Дню Победы уже в апреле. Соответствующий указ был подписан президентом РФ ещё в феврале, сообщили в Новосибирском отделении Пенсионного фонда РФ.

Единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей в Новосибирской области положена порядка 5 600 гражданам из числа инвалидов и участников Великой отечественной войны, вдов погибших и умерших участников войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Выплату в размере 50 тысяч рублей получают 9,7 тысячи жителей региона из числа тружеников тыла, лиц, награждённых орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, совершеннолетних узников концлагерей.

Помимо этого органы ПФР установили 767 гражданам и ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей по указу президента РФ от 24 апреля 2019 г. № 186, которая выплачивается инвалидам и участникам войны.

Как отметили в Пенсионном фонде, выплаты были оформлены специалистами ПФР в беззаявительном порядке – все необходимые для этого сведения по указанным категориям граждан имеются в распоряжении Пенсионного фонда

В 2020 году выплаты ветеранам и труженикам тыла перечислены досрочно уже в апреле.

Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал, как подать заявление на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет.