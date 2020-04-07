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170 человек умерли в России от коронавируса

сегодня 15:14

Фото с сайта pixabay.com

22 пациента умерли в России от коронавируса за последние сутки; с начала пандемии это рекорд по количеству летальных исходов.

В России продолжается рост количества заразившихся коронавирусом, увеличивается и летальность от COVID-19. К утру 14 апреля жертвами нового вируса стали 22 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

При этом за всё время пандемии в стране коронавирус унёс жизни 170 человек. В большинстве случаев речь идёт о пожилых людях, страдающих различными хроническими заболеваниями.

Напомним, общее количество заразившихся COVID-19 в России превысило 21 тысячу человек.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Россия

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