170 человек умерли в России от коронавируса

сегодня 15:14 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

22 пациента умерли в России от коронавируса за последние сутки; с начала пандемии это рекорд по количеству летальных исходов.

В России продолжается рост количества заразившихся коронавирусом, увеличивается и летальность от COVID-19. К утру 14 апреля жертвами нового вируса стали 22 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

При этом за всё время пандемии в стране коронавирус унёс жизни 170 человек. В большинстве случаев речь идёт о пожилых людях, страдающих различными хроническими заболеваниями.

Напомним, общее количество заразившихся COVID-19 в России превысило 21 тысячу человек.