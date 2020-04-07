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300 респираторов и 2500 масок – как фельдшеров скорой помощи Новосибирска защищают от коронавируса

сегодня 15:23

Фото предоставлено оперативным штабом Новосибирской области

Средств индивидуальной защиты сотрудников станции скорой медицинской помощи в Новосибирске достаточно; минздрав показал склад с запасами перчаток и респираторов.

Оперативный штаб Новосибирской области заявил о достаточности средств защиты для сотрудников скорой помощи. Необходимый для работы объём имеется на складах, к тому же запасы регулярно пополняются, – сказали в штабе.

«В настоящее время имеется 2500 штук масок, перчаток 275 000 штук, костюмов инфекциониста 200 штук, одноразовых халатов 800 штук, респираторов 299 штук», – уточнили в оперативном штабе.

«Ближайшая поставка ожидается на этой неделе», – добавили там.

В сообщении оперативного штаба отмечается также, что минздрав России определил строгий порядок использования средств индивидуальной защиты медиков, включая последовательность и технику надевания, снятия и утилизации каждого предмета.

«Несоблюдение этого порядка может привести к инфицированию», – говорится в сообщении.

Напомним, 14 апреля региональный минздрав рассказал подробности заражения фельдшера в Новосибирске коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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