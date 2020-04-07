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«Аэрофлот» из-за коронавируса снова сократил количество рейсов: полный список

сегодня 12:29

Фото с сайта «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» повторно сократила количество внутренних рейсов; станут меньше летать из Москвы.

«Аэрофлот» сократил внутренние рейсы второй раз за последние дни. Об этом сообщает сайт авиаперевозчика. Сокращения касаются рейсов из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Краснодар.

Количество рейсов в Санкт-Петербург с 10 ежедневных сокращено до трёх-восьми в зависимости от дня недели.

Второе наиболее массовое направление, которого коснулись сокращения, – Екатеринбург. Рейсы будут летать два раза в день.

В Сочи перевозчик, как следует из расписания на сайте, сократил рейсы до одного-двух в день.

В Краснодар за неделю «Аэрофлот» будет выполнять восемь рейсов – вместо 49 до пандемии.

Напомним, из-за коронавируса РЖД отменили бесплатные перевозки ветеранов ВОВ.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Аэрофлот
коронавирус
отменили рейсы

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