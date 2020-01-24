Авиакомпанию S7 оштрафовали за незаконный провоз через границу России иностранных граждан

сегодня 13:34 Поделиться

Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области

Авиакомпания S7 заплатит штраф на общую сумму 140 тысяч рублей; перевозчик привёз в Россию иностранных граждан, у которых не было виз.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области продолжают выявлять случаи, когда авиаперевозчики слабо контролируют наличие виз у иностранных граждан, которые въезжают в Россию.

«Штрафы на общую сумму в 220 тысяч рублей заплатят авиакомпании S7 и Nord Wind. Они пропустили на борт самолётов иностранцев с отсутствующими или просроченными визами», – рассказали в пресс-службе пограничного управления.

Так, в начале февраля в аэропорту Толмачёво во время пограничного контроля прибывших рейсом Пхукет – Новосибирск пассажиров выявили несовершеннолетнего гражданина Китая. Его сопровождал законный представитель, у которого ранее выданная однократная виза была уже погашена. ООО «Северный Ветер», самолёты которого летают под брендом Nord Wind, оштрафовали на 80 тысяч рублей за незаконный провоз лица через государственную границу России.

За аналогичные нарушения наказали штрафами на общую сумму 140 тысяч рублей АО «Авиакомпания "Сибирь"». Сотрудники S7 допустили на борт самолёта, выполняющего рейс Бангкок – Новосибирск, гражданина Турции, у которого отсутствовала российская виза. Это произошло в декабре прошлого года. А 11 февраля этого года на рейс Алматы – Новосибирск была допущена гражданка Индии, виза которой начинала действовать только с 27 февраля.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области напоминают, что перевозчики обязаны контролировать наличие действительных документов у пассажиров, пересекающих государственную границу России.

Напомним, в январе новосибирские пограничники задержали опасные «чудо-капсулы» для похудения.