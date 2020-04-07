«Бабушка огонь»: 81-летняя жительница Новосибирска приняла участие в музыкальном челлендже

сегодня 15:29 Поделиться

Скриншот и видео со страницы сообщества «Подслушано Новосибирск»

В Новосибирске становится вирусным ролик с участием 81-летней пенсионерки; внучка привлекла бабушку к участию в молодёжном челлендже.

В Новосибирске всё больше пользователей социальных сетей восхищаются роликом с участием 81-летней жительницы города.

Маргарита Тимофеева, внучка главной героини ролика, решила присоединиться к челленджу, по правилам которого нужно сплясать под песню «Плачу на техно» группы «Хлеб» и записать это на видео.

К участию в съёмках Маргарита привлекла свою 81-летнюю бабушку.

"Бабушка огонь! Внучке — респект!", — написали подписчики сообщества.

Пенсионерка в считанные минуты стала звездой интернета. Видео, опубликованное на странице сообщества «Подслушано Новосибирск», уже посмотрели больше тысячи человек.

Напомним, 12 апреля премьер-министр Японии снялся в клипе о самоизоляции в белой рубашке и тапочках.