Банк «Левобережный» поддержит бизнес в трудной ситуации

сегодня 09:01 Поделиться

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В связи с непростой экономической и эпидемиологической ситуацией в стране и мире Банк «Левобережный» оказывает поддержку своим клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В условиях распространения коронавирусной инфекции, когда многие предприятия и организации вынуждены отправить своих работников на вынужденные выходные, Банк «Левобережный» разработал меры, позволяющие пережить трудные времена.

Как рассказали в пресс-службе финансово-кредитного учреждения, банк ценит каждого своего клиента за доверие и финансовое партнёрство и разработал комплекс эффективных мер поддержки для бизнеса.

Чтобы значительно сократить для новых и действующих клиентов расходы, связанные с расчётно-кассовым обслуживанием, Банк «Левобережный»:

отменяет комиссию за выдачу денежных средств в кассе для выплаты заработной платы;

отменяет комиссию за услугу «Заморозка счёта», по которой можно не платить по счёту, если по нему отсутствуют операции;

предоставляет сервисы проверки компании и контрагента по 115-ФЗ для безрискового ведения бизнеса.

Для новых клиентов банк специально запустил акцию «Стоп расходы», в рамках которой можно в течение трёх месяцев не платить за расчётно-кассовое обслуживание.

Для поддержки юридических лиц и ИП уже сегодня банк принимает заявки на предоставление кредитных каникул или реструктуризацию кредита.

Кредитные каникулы позволят наиболее чувствительным к кризису компаниям получить отсрочку основного долга и процентов на 6 месяцев, а также уменьшить размер платежей на льготный период для ИП.

Получить кредитные каникулы от банка смогут клиенты, осуществляющие деятельность в отраслях, обозначенных в постановлении правительства РФ от 03.04.2020 г.: перевозки, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, организация досуга и развлечений, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации мероприятий; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.

«Чтобы получить кредитные каникулы, необходимо до 30 сентября 2020 года подать заявление. Это можно сделать при помощи дистанционных сервисов на сайте или в офисе банка», – уточнили в пресс-службе Банка «Левобережный».

При этом банк оказывает поддержку и клиентам, которые не могут претендовать на предоставление кредитных каникул и в индивидуальном порядке рассматривает возможность изменения графика платежей в части отсрочки по основному долгу.

Для реструктуризации кредита по программе банка необходимо подать заявку до наступления даты очередного платежа и заключить дополнительное соглашение к кредитному договору со всеми участниками сделки.

Также Банк «Левобережный» включён в Программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, реализованную Банком России, Минэкономразвития и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». В рамках данной Программы банк поддержит малый и средний бизнес беспроцентными кредитами для выплаты заработной платы сотрудникам.

Кредит под 0 % смогут получить малые и микропредприятия, включённые в Единый реестр МСП, имеющие активный зарплатный проект в Банке «Левобережный», не находящиеся в стадии банкротства и осуществляющие деятельность в наиболее чувствительных к кризису отраслях, обозначенных в постановлении правительства РФ № 434 от 03.04.2020.

Нулевая ставка будет действовать 6 месяцев.

Напомним, 13 апреля Сиб.фм сообщал, что Банк «Левобережный» будет выдавать беспроцентные кредиты на поддержку бизнеса.